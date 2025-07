Attenzione ai repellenti: rischi per cani e gatti

Con l’arrivo dell’estate, le zanzare tornano a essere una fastidiosa presenza nelle nostre vite. Oltre a rappresentare un fastidio, possono costituire un rischio per la salute dei nostri animali domestici, come cani e gatti.

È fondamentale proteggere i nostri amici a quattro zampe durante questa stagione, ma è necessario fare attenzione ai repellenti comunemente usati. Molti di questi prodotti, specificamente formulati per uso umano, possono risultare estremamente tossici per gli animali. Sui loro foglietti illustrativi è chiaramente indicato che non devono essere applicati su cani e gatti, poiché l’uso, apparentemente innocuo per noi, può rivelarsi dannoso per loro.

Tra le sostanze presenti in questi repellenti, alcune possono causare gravi problemi di salute. Ad esempio, il DEET (dietiltoluamide), comune in vari prodotti, può provocare tremori e convulsioni negli animali. La permetrina, sebbene utilizzata in collari antiparassitari per cani, risulta letale per i gatti che non riescono a metabolizzarla, causando sintomi gravi fino alla morte dell’animale. Altri piretroidi, pur avendo una tossicità minore, possono causare convulsioni e salivazione eccessiva, soprattutto nei felini.

È quindi consigliabile prestare particolare attenzione a spray e lozioni anti-zanzare, rispettando le istruzioni dei prodotti per animali e consultando il veterinario. In alternativa, si suggerisce di considerare prodotti naturali, pur mantenendo la cautela necessaria, poiché anche in questo caso, un utilizzo non corretto può mettere a rischio la salute degli animali.