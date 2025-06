Attenzione ai forasacchi: pericolo per i cani a Piacenza!

Con l’arrivo dell’estate, il rischio dei forasacchi per gli animali domestici torna a farsi pressante. Queste spighe appuntite, che si trovano frequentemente nei prati, possono infiltrarsi nel pelo dei cani, causando gravi problemi come infezioni e necessità di interventi chirurgici. In alcuni casi, i forasacchi possono persino risultare fatali.

A Piacenza, nel quartiere Sant’Antonio, un gruppo di cittadini ha sollevato la questione, segnalando un’abbondante presenza di forasacchi nei parchi e nelle aree di sgambamento. Adriano Duina, portavoce della protesta, ha riferito di aver inviato varie segnalazioni all’ufficio del verde, ricevendo come risposta la spiegazione che le spighe vengono lasciate sul terreno per nutrire la terra. Duina, però, evidenzia la gravità della situazione, narrando l’esperienza del suo cane maltese, che ha subito un intervento per rimuovere un forasacco dall’orecchio.

Altre testimonianze confermano il problema. Primo Pietra racconta di aver dovuto portare i suoi due Labrador dal veterinario per la rimozione dei forasacchi, spendendo circa 800 euro. Ha anche inviato prove fotografiche al Comune per far notare l’emergenza. Renato Bertola critica la situazione, definendo il quartiere come “di serie C”, mentre Elena Ferrari riporta che il suo setter inglese ha subito ferite a causa delle spighe presenti nel terreno.

