Attenzione agli investimenti: l’allerta dell’ESMA sulle criptovalute

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha recentemente sollevato preoccupazioni riguardo al rischio di disattenzione da parte degli investitori nei confronti delle insidie legate alle criptovalute. Questo fenomeno, descritto come “effetto alone”, si verifica quando i fornitori di servizi autorizzati per le criptovalute (CASP) offrono prodotti sia regolamentati che non regolamentati.

L’ESMA ha esortato questi operatori a prendere in seria considerazione i rischi connessi alla fornitura di prodotti non regolamentati. È fondamentale che i CASP prestino attenzione a evitare qualsiasi confusione sui livelli di tutela disponibili per tali prodotti. Per migliorare la trasparenza, l’ente raccomanda che i CASP comunichino in maniera chiara lo status normativo di ciascun prodotto o servizio durante tutte le interazioni con i clienti, nonché in ogni fase del processo di vendita.

In aggiunta, l’ESMA sottolinea l’importanza di un comportamento equo e professionale da parte delle entità operanti nel settore delle criptovalute. È imperativo che tutte le informazioni diffuse, comprese quelle di marketing, siano corrette, chiare e prive di elementi fuorvianti, assicurando così la massima protezione per i clienti.