attenzione a questo problema alle orecchie

Se il tuo gatto scuote sempre la testa non bisogna sottovalutare il problema perché potrebbe interessare le orecchie.

Il nostro gatto deve essere sempre un osservato speciale, perché qualsiasi suo movimento può farci capire se ha qualcosa che non va. Il linguaggio del corpo per gli animali è essenziale e dobbiamo essere in grado di comprenderlo se vogliamo prenderci cura di loro al meglio.

Ad esempio, che cosa vuol dire se il gatto scuote sempre la testa? Potrebbe esserci un problema alle orecchie oppure qualcos’altro. Meglio esserne consapevoli per poter intervenire in tempo e risolvere il problema.

Naturalmente, al minimo segnale o campanello d’allarme che osservate nel vostro micio deve bastare per portarlo dal veterinario oppure fargli una telefonata per capire meglio. Soltanto un esperto può darvi tutti i dettagli.

Il gatto scuote sempre la testa: attenzione ad un possibile problema alle orecchie

Una delle cause di questo comportamento potrebbe risiedere nelle orecchie.

Questo è il problema che si verifica più spesso nel gatto, ovvero avere un disturbo alle orecchie che può essere banale e facilmente risolvibile oppure più serio e richiedere cure specifiche.

Di solito, se un gatto scuote la testa, si lamenta e si gratta in continuazione le orecchie significa che c’è qualcosa che lo disturba. I problemi potrebbero essere i seguenti:

presenza di acari

accumulo di cerume

corpo estraneo

infezione

Se è possibile, meglio controllare l’interno delle orecchie e vedere in che stato è. Se sono presenti corpi estranei o acari bisogna toglierli, così come il cerume. Se, invece, si trattasse di un’infezione, allora si potrebbe vedere arrossamento e gonfiore.

In ogni caso, meglio rivolgersi al veterinario e non fare da soli. Un’infezione potrebbe anche a vomito, perdita di equilibrio e mancanza di appetito.

Altri disturbi possibili

Il problema, tuttavia, potrebbe non riguardare le orecchie. Scuotere la testa potrebbe voler dire altro.

Altri disturbi collegati a questo atteggiamento possono essere:

infezione batterica : di solito, sono presenti altri sintomi come mancanza di appetito, febbre e vomito;

: di solito, sono presenti altri sintomi come mancanza di appetito, febbre e vomito; sindrome vestibolare : comparsa improvvisa di vertigini causata dall’infiammazione del nervo vestibolare;

: comparsa improvvisa di vertigini causata dall’infiammazione del nervo vestibolare; reazione ad un farmaco : attenzione a non somministrare mai farmaci non approvati dal veterinario, le reazioni avverse possono essere molto pericolose;

: attenzione a non somministrare mai farmaci non approvati dal veterinario, le reazioni avverse possono essere molto pericolose; genetica: debolezza dei muscoli del collo; esiste soprattutto nei gatti Burmesi e si chiama Polimiopatia ipokaliemica.

Dopo accurate analisi, in base al tipo di problema, il veterinario sarà in grado di individuare ed attuare la terapia farmacologica migliore e più adatta.