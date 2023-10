Attenzione a questo gatto di colore verde: ama stare in ufficio

La dolcezza del gatto dal pelo verde naturale è davvero fuori dal comune: il micio Eraser mostra subito un debole per l’ufficio.

Se anche voi vi state chiedendo: come faccia il suo pelo ad essere verde, oppure: “cosa è successo di male a questo gattino?” Allora sappiate di star seguendo l’intuizione sbagliata. Eraser, nonché il piccolo micio protagonista di questa vicenda, non è stato coinvolto in nulla di strambo, dannoso o insolito. Eraser “non è” neppure “rotolato nell’erba“, spiega con decisione chi lo ha salvato dalla strada lo scorso mese di settembre. L’uomo consiglia anche di non farsi dai numerosi pennarelli che popolano il suo ufficio. Quando ha incontrato per la prima volta Eraser lui, almeno, da ciò racconta, sostiene che era già così. E sembra inoltre che anche gli stessi i veterinari abbiano validato infine tale affermazione.

Conosciamo meglio Eraser, questo piccolo gatto di colore verde che ama tanto stare in ufficio

In una delle ultime fotografie condivise su Instagram da @inkomservis.by, vediamo il momento in cui l’uomo ha dato un caloroso benvenuto di Eraser all’interno dello studio di famiglia. Il micio, anche da ciò che appare nella clip pubblicata il 20 settembre scorso, sembra sentirsi perfettamente a suo agio all’interno della piccola attività commerciale, giocando al suo interno e considerandola – a tutti gli effetti – come la sua nuova casa per sempre. Ma vediamo ora di scoprire di più sul conto di questo curioso gatto dal pelo verde.

Non dimenticando o biasimando i numerosi scetticismi apparsi di risposta alla pubblicazione della storia di Eraser, poiché probabilmente intenzionati ad indagare più a fondo sulla naturalezza – o meno – del colore del suo manto, il negoziante ha infine risposto esaudendo ogni dubbio. “Anche i veterinari lo hanno confermato“, ha spiegato il responsabile di una società di comunicazione e della cartoleria di cui Erasen è la sua adorabile mascotte. In tal modo l’uomo ha pensato che avrebbe potuto convincere tutti coloro che credevano che lui avesse lasciato il micio in una vasca con del colorante verde. L’uomo ha inoltre evidenziato come “il gattino“, oltre ad essere perfettamente sano dalla nascita, e da allora che ha “questo colore naturale“.

Se i gatti dal pelo rosso, o arancione, sono piuttosto comuni in natura: l’eccezione del gatto dal pelo verde sembra non esserlo affatto. Eppure, secondo quanto affermato dal papà umano di Eraser, anche i veterinari avrebbero confermato l’idea secondo la quale questo curioso piccolo micio possa essere nato esattamente di questo colore.

Secondo il parere conclusivo del veterinario che ha visitato il micio sembra che il piccolo Eraser, venuto al mondo da poche settimane al momento della sua scoperta, abbia acquisito questa particolare colorazione in virtù di un’anomalia genetica. Un po’ come accade, per alcuni gatti, con l’albinismo, ma stavolta con geni differenti.

Eraser, che tradotto dall’inglese significa “gomma da cancellare“, dopo essersi trasferito dal paese in cui è stato ritrovato in strada, ora vive attualmente nella città di Grodno, sempre della Bielorussia, assieme al suo papà umano.