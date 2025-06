Attenzione: 9 app da non scaricare per evitare truffe

Con l’ampia offerta di applicazioni disponibili sull’App Store di iOS e sul Play Store di Google, c’è il rischio di imbattersi in software pericolosi. Alcune app si presentano come cloni di servizi noti, ospitando malware, mentre altre promettono funzionalità extra ma in realtà raccolgono dati personali. Per informare gli utenti, i ricercatori di Cyble hanno stilato una lista di app dannose da evitare, che possono indirizzare a siti di phishing e mettere a rischio i dati finanziari.

Gli esperti hanno evidenziato nove wallet illegittimi che sono stati manomessi per sembrar autentici. Questo elenco potrebbe espandersi ulteriormente in futuro. Le app da tenere d’occhio includono Pancake Swap, Suiet Wallet e Hyperliquid, tra le altre. È fondamentale prestare attenzione non solo al nome dell’app, ma anche alla somiglianza con wallet legittimi, poiché potrebbero emergere varianti simili.

Un portavoce di Google ha affermato che l’azienda è a conoscenza della problematica e ha già rimosso le app dannose dal Play Store. Inoltre, per gli utenti che avevano installato queste app, è stata attivata automaticamente la protezione Google Play Protect, che avvisa e blocca software riconosciuti come rischiosi. Tuttavia, rispetto all’App Store di iOS, il Google Play Store non sottopone a controlli rigorosi le nuove app, aumentando il rischio di truffe. Gli utenti sono quindi invitati a scaricare esclusivamente app certificate da sviluppatori noti, mantenendo un occhio vigile.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.money.it