attento a questi segnali importanti

Se il cane sta soffrendo sicuramente manifesterà dei segnali precisi ai quali devi stare molto attento, ecco quali sono.

I cani hanno tante caratteristiche che li contraddistinguono. Sono affettuosi, sono vivaci, simpatici, leali e riconoscenti. Ma c’è anche un aspetto molto pericoloso, ovvero quello di nascondere il dolore che provano.

Lo fanno per istinto e per loro natura, quindi, se il cane sta soffrendo dobbiamo essere noi a sapere quali segnali cogliere. Per farlo bisogna conoscere il proprio cane e osservarlo attentamente fino a comprenderne il linguaggio del corpo.

Gli esperti ci spiegano che ci sono alcuni segnali molto banali che possiamo facilmente confondere con altro, che invece sono sintomo di malessere.

Se il cane sta male, qualsiasi sia la gravità della situazione, è bene intervenire il prima possibile per capire e risolvere in modo adeguato la situazione con le indicazioni del veterinario.

I segnali ai quali fare maggiormente attenzione per capire se il cane sta soffrendo

Per questo articolo ci rifaremo alle dichiarazioni che la comportamentista animale Anna Webb ha rivolto a Mirror. Secondo lei, a volte i segnali che manifesta un cane in caso di malessere sono molto sottili, ma anche semplici da comprendere ad un occhio allenato.

Ecco, quindi, a cosa fare particolare attenzione.

Leccare e masticare le zampe

Se il cane fa questo gesto in modo compulsivo significa che sono presenti delle ferite sulle zampe, oppure ci sono delle sostanze chimiche. È un comportamento che il cane ha anche se è affetto da allergie.

Anche lo stress, l’ansia o i dolori da artrite possono portare il cane ad aver assoluto bisogno di mordersi continuamente le zampe. Quindi, attenzione a come e quante volte lo fa.

Problemi a camminare

Potrebbe accadere che il cane non riesce a fare i suoi consueti movimenti, quindi, salire sul divano, saltare sulla sedia o fare le scale. Questo significa che può esserci uno strappo, un danno ad un tessuto, un’infezione oppure l’artrite.

Sbadigliare

Lo sbadiglio, in genere, indica stanchezza nelle persone e negli animali. Ma se il cane lo fa in una situazione in cui non è a riposo, allora potrebbe esserci un problema.

In particolare, se notate che il cane sbadiglia durante la passeggiata, significa che è molto stressato e prova una sensazione di disagio e sopraffazione.

Cambio di comportamento

I cani sono animali abitudinari, quindi, fanno praticamente sempre le stesse cose, hanno gli stessi comportamenti e le stesse reazioni. Se queste dovessero cambiare improvvisamente, allora sarà il caso di allarmarsi.

Alcuni cambiamenti possono essere la mancanza di appetito, il voler ritirarsi in luoghi stretti e voler stare da soli, vederlo apatico o reagire in modo completamente diverso dal solito.

Movimenti ed espressioni strani

C’è qualcosa che non va quando il cane trema ma non si trova al freddo, così come se si lecca continuamente il muso e non sta mangiando. Un altro segnale di allarme potrebbe essere ansimare quando non fa caldo oppure non saper sostenere lo sguardo con chi lo accudisce.