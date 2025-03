Attenti ai tombini: rimanete a casa

Sesto Fiorentino è stata colpita da gravi allagamenti a causa dell’esondazione del torrente Rimaggio. L’allerta è stata lanciata anche da Piero Pelù sui social, che ha esortato i cittadini a rimanere in casa e prestare attenzione ai tombini scoperti, diventati pericolosi. La Protezione Civile ha rinnovato l’allerta per piogge e allagamenti in tutta la Toscana.

Il torrente Rimaggio ha raggiunto un livello di piena di 40 centimetri in piazza del Mercato e piazza della Chiesa, sommergendo strade, abitazioni e negozi. Molte attività commerciali hanno subito danni ingenti. Solo nel pomeriggio il livello del torrente è tornato sotto controllo grazie a interventi urgenti, tra cui la posa di blocchi di cemento. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha confermato che, sebbene la situazione fosse sotto controllo, i danni risultano ancora gravi.

In un video, Pelù ha avvertito della gravità della situazione, suggerendo di fare attenzione e di collaborare. Nel frattempo, la situazione meteo in Toscana è rimasta critica, con attese di piene in altre aree e evacuazioni in corso in comuni come Campi Bisenzio, Dicomano e Pontassieve. A Firenze, la sindaca Sara Funaro ha rassicurato riguardo al fiume Arno, invitando però a limitare gli spostamenti e a seguire comunicazioni ufficiali.

Anche in Mugello, la situazione è allarmante, con allevamenti messi in salvo dall’acqua della Sieve. Infine, una frana al Passo della Colla ha sfiorato un’auto con una famiglia a bordo, fortunatamente senza conseguenze.