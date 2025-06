Attentato a Zelensky sventato, attacchi russi a Kiev devastanti

Negli ultimi giorni, l’intensificarsi delle violenze in Ucraina ha portato a aggravamenti significativi della situazione già critica. L’attenzione internazionale è di nuovo rivolta alle misure politiche e di sicurezza che possono influenzare l’andamento del conflitto.

Il servizio di intelligence militare ucraino SBU ha annunciato di aver sventato un attentato programmato per assassinare il presidente Volodymyr Zelensky all’aeroporto di Rzeszów, in Polonia. Secondo quanto riferito, l’attentato sarebbe stato realizzato da un soldato polacco in pensione, con metodi che includevano l’uso di droni.

Nel contempo, le forze russe hanno lanciato un massiccio attacco nella regione di Kiev, con un bilancio di almeno otto morti e circa 40 feriti. Gli attacchi hanno colpito vari obiettivi civili, tra cui edifici residenziali e stazioni della metropolitana. Zelensky, attualmente in visita nel Regno Unito per incontri con i suoi alleati, si sta concentrando su questioni di difesa e sull’aumento della pressione su Mosca.

Questo attacco rappresenta uno dei più letali dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, mentre il presidente Zelensky cerca di coordinare strategie di difesa più forti e un supporto militare internazionale.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: tg24.sky.it