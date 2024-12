Attentato a Magdeburgo, innalzata la vigilanza anche in Italia

La polizia italiana ha emesso una circolare ai prefetti e ai questori per rafforzare le misure di sicurezza nel paese, in seguito all’attentato che ha colpito un mercatino a Magdeburgo, in Germania, causando 5 morti e oltre 200 feriti. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha messo in evidenza la difficoltà di interpretare l’attacco, poiché l’autore sembra aver agito sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, rendendo complesso il contesto in cui è avvenuto. Tuttavia, è fondamentale mantenere alta l’attenzione sul rischio di gesti di emulazione da parte di individui che potrebbero operare come “lupi solitari”.

Il ministro ha sottolineato l’importanza di intensificare le attività di vigilanza e prevenzione, in particolare durante eventi pubblici, di qualsiasi natura, ma con una particolare enfasi su quelli a carattere religioso. È stata enfatizzata la necessità di monitorare e analizzare i gruppi e gli ambienti in cui possono emergere segni di radicalizzazione, per individuare potenziali minacce. L’obiettivo è quello di identificare e neutralizzare tempestivamente comportamenti e segnali che possano indicare intenti terroristici, prima che possano concretizzarsi in atti violenti.

Le misure di sicurezza in Italia si trovano già a un livello di allerta molto elevato dal 7 ottobre 2023, giorno dell’attacco di Hamas in Israele. In vista dell’imminente Giubileo, previsto per il 24 dicembre, un’altra circolare era stata emessa già il 10 dicembre, sottolineando la necessità di prestare massima attenzione agli obiettivi sensibili come stazioni e aeroporti. Di fatto, l’Italia si sta preparando a fronteggiare un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza pubblica, in considerazione di eventi recenti sia sul piano nazionale che internazionale.

Il Comitato di analisi strategica antiterrorismo, riunito presso il Viminale, ha fornito indicazioni chiare al fine di prevenire possibili atti di terrorismo sul territorio. L’operatività di monitoraggio, l’analisi e la prevenzione sono quindi al centro della strategia di sicurezza nazionale, per garantire una risposta pronta ed efficace alle minacce emergenti.