Attentato a Magdeburgo, allerta innalzata anche in vista del Giubileo

L’Italia sta intensificando le misure di sicurezza in vista del Giubileo, soprattutto dopo l’attentato di Magdeburgo, che ha causato cinque morti e oltre 200 feriti. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha rassicurato i pellegrini e i turisti, invitandoli a visitare Roma e l’Italia senza timori, in quanto non ci sono analisi che giustifichino preoccupazioni eccessive. Tuttavia, ha riconosciuto che l’episodio tedesco ha spinto le autorità italiane a riflettere su scenari di rischio potenzialmente non intuitivi e a prestare maggiore attenzione a possibili “cani sciolti” che potrebbero agire con mezzi limitati.

Piantedosi ha evidenziato l’importanza di un doppio approccio: una presenza forte di agenti di polizia e mezzi di pronto intervento a Roma, insieme a un’attività di intelligence avanzata, cruciale per la prevenzione. Ha chiarito che, sebbene non ci siano segnali di allerta, è fondamentale mantenere alta l’attenzione sulle minacce, specialmente quelle legate ad azioni emulative da parte di potenziali “lupi solitari”.

Nicola Molteni, sottosegretario all’Interno, ha confermato che la soglia d’attenzione è stata significativamente innalzata, in particolare nelle grandi città e in tutto il paese. Anche in questo caso, ha rassicurato che non c’è allarmismo, ma una chiara consapevolezza della situazione attuale. Molteni ha parlato dell’importanza della competenza dei servizi di intelligence e delle forze dell’ordine, sottolineando che, già quest’anno, 80 soggetti legati al fondamentalismo islamico sono stati allontanati dall’Italia.

In risposta all’attentato di Magdeburgo, una circolare è stata inviata da parte della polizia ai prefetti e questori italiani per aumentare le misure di sicurezza. Questa circolare evidenzia la necessità di una vigilanza attenta sui possibili atti di emulazione da parte di individui isolati e di rafforzare le attività di prevenzione in occasioni di eventi pubblici, in particolare quelli a carattere religioso.

In sintesi, l’Italia si sta preparando meticolosamente per il Giubileo, adottando misure di sicurezza più rigorose e aumentando la vigilanza su potenziali minacce, assicurando al contempo che il paese rimanga accogliente per visitatori e pellegrini.