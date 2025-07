Attentati in Cisgiordania: escalation di violenze e vittime

Un grave episodio di violenza si è verificato in Israel, dove un giovane di 20 anni è stato accoltellato all’interno di un supermercato a Gush Etsion, nei pressi di Gerusalemme, e non è sopravvissuto alle ferite. Gli autori dell’attacco sono stati uccisi dalle forze di sicurezza.

In un contesto di crescente tensione, le forze israeliane hanno intensificato le operazioni militari a Gaza, infliggendo gravi perdite tra la popolazione palestinese. Secondo fonti mediche, almeno 55 persone sono morte dall’alba, comprese diverse vittime innocenti, tra cui bambini, che cercavano aiuto alimentare a Deir el-Balah.

Inoltre, le autorità israeliane hanno lanciato un’operazione aerea per intercettare missili provenienti dallo Yemen, generando allerta a Tel Aviv e Gerusalemme. Nel frattempo, è stato raggiunto un accordo tra l’Unione Europea e Israele per facilitare gli aiuti umanitari a Gaza, cercando di aumentare l’accesso e le forniture nella regione, che già sta affrontando una crisi profonda a causa del conflitto.

La situazione resta critica e complessa, con imponenti sfide sia per il governo israeliano che per la popolazione palestinese, in attesa di ulteriori sviluppi e risposte internazionali in un clima di crescente instabilità.