15.3 C
Roma
mercoledì – 5 Novembre 2025
Attualità

Attentati a Nettuno: paura e degrado nel quartiere Loricina

Da stranotizie
Attentati a Nettuno: paura e degrado nel quartiere Loricina

I carabinieri stanno monitorando il quartiere Loricina a Nettuno, ma la paura resta alta tra i residenti di via Puglia e via Piemonte. Negli ultimi giorni, si sono verificati due attentati: il 28 ottobre due automobili sono state incendiate, e lunedì è stata fatta esplodere una bomba carta sul cofano di un’auto, ora rimossa.

Gli autori di questi atti violenti hanno agito di notte, approfittando dell’assenza di telecamere di sorveglianza. Le forze dell’ordine sospettano che si tratti di avvertimenti legati a conflitti nel traffico di droga. Edoardo Levantini, dell’Associazione Coordinamento Antimafia di Anzio e Nettuno, ha dichiarato che ci sono tensioni nel mondo criminale per il controllo di alcune aree, dopo i recenti interventi contro le ‘ndrine attive sul litorale.

A pochi passi dalle strade coinvolte, si trova via Lucania, dove in passato è stato ucciso Cosimo Ciminiello a causa di un piccolo debito legato alla droga. Nelle vicinanze si trova Parco Palatucci, dove è presente la piscina comunale, diventata rifugio per disperati e spacciatori. Questa situazione ha portato i residenti a chiedere maggiore sicurezza e interventi per combattere il degrado nella loro zona.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Articolo precedente
Tattiche Geniali per Trollare i Giocatori Tossici su Roblox
Articolo successivo
Yari Carrisi: La Scelta Inaspettata del Figlio di Albano
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.