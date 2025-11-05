Attentati a Nettuno: paura e degrado nel quartiere Loricina

I carabinieri stanno monitorando il quartiere Loricina a Nettuno, ma la paura resta alta tra i residenti di via Puglia e via Piemonte. Negli ultimi giorni, si sono verificati due attentati: il 28 ottobre due automobili sono state incendiate, e lunedì è stata fatta esplodere una bomba carta sul cofano di un’auto, ora rimossa.

Gli autori di questi atti violenti hanno agito di notte, approfittando dell’assenza di telecamere di sorveglianza. Le forze dell’ordine sospettano che si tratti di avvertimenti legati a conflitti nel traffico di droga. Edoardo Levantini, dell’Associazione Coordinamento Antimafia di Anzio e Nettuno, ha dichiarato che ci sono tensioni nel mondo criminale per il controllo di alcune aree, dopo i recenti interventi contro le ‘ndrine attive sul litorale.

A pochi passi dalle strade coinvolte, si trova via Lucania, dove in passato è stato ucciso Cosimo Ciminiello a causa di un piccolo debito legato alla droga. Nelle vicinanze si trova Parco Palatucci, dove è presente la piscina comunale, diventata rifugio per disperati e spacciatori. Questa situazione ha portato i residenti a chiedere maggiore sicurezza e interventi per combattere il degrado nella loro zona.