19.7 C
Roma
domenica – 5 Ottobre 2025
Attualità

Attacco russo in Ucraina: 5 morti e gravi danni a Leopoli

Da StraNotizie
Attacco russo in Ucraina: 5 morti e gravi danni a Leopoli

Nuovo attacco notturno delle forze russe in Ucraina ha causato almeno cinque morti. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha comunicato che sono stati lanciati più di 50 missili e circa 500 droni, colpendo diverse regioni tra cui Leopoli, Ivano-Frankivsk e Zaporizhzhia. A Zaporizhzhia, una donna è morta e almeno nove persone sono rimaste ferite.

In seguito agli attacchi russi nella regione di Leopoli, la Polonia ha attivato i propri aerei da combattimento per garantire la sicurezza del suo spazio aereo. Il Comando operativo delle Forze armate polacche ha dichiarato che i sistemi di difesa aerea sono stati posti in allerta massima.

Un attacco separato ha colpito la stazione ferroviaria di Shostka, nella regione di Sumy, causando decine di feriti e una vittima. Le forze di difesa ucraine hanno informato che ci sono stati attacchi anche in altre città come Kiev, Dnipro e Odessa, con segnalazioni di diversi droni abbattuti.

Le autorità di Leopoli hanno riferito che quattro persone sono morte in attacchi missilistici e che ci sono stati danni all’infrastruttura, portando alla sospensione del trasporto pubblico e a interruzioni dell’elettricità in diverse zone. Incendi sono scoppiati in città, creando colonne di fumo visibili.

Il sindaco di Leopoli ha esortato i residenti a rimanere al sicuro e a chiudere le finestre a causa dei fumi tossici derivanti dagli incendi causati dagli attacchi.

Articolo precedente
Napoli e Campania: un futuro giovane tra invecchiamento e vita
Articolo successivo
Skarsgård e il Kink: Stile Sobrio e Ironia a Cannes
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.