Attacco russo in Ucraina: 5 morti e gravi danni a Leopoli

Nuovo attacco notturno delle forze russe in Ucraina ha causato almeno cinque morti. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha comunicato che sono stati lanciati più di 50 missili e circa 500 droni, colpendo diverse regioni tra cui Leopoli, Ivano-Frankivsk e Zaporizhzhia. A Zaporizhzhia, una donna è morta e almeno nove persone sono rimaste ferite.

In seguito agli attacchi russi nella regione di Leopoli, la Polonia ha attivato i propri aerei da combattimento per garantire la sicurezza del suo spazio aereo. Il Comando operativo delle Forze armate polacche ha dichiarato che i sistemi di difesa aerea sono stati posti in allerta massima.

Un attacco separato ha colpito la stazione ferroviaria di Shostka, nella regione di Sumy, causando decine di feriti e una vittima. Le forze di difesa ucraine hanno informato che ci sono stati attacchi anche in altre città come Kiev, Dnipro e Odessa, con segnalazioni di diversi droni abbattuti.

Le autorità di Leopoli hanno riferito che quattro persone sono morte in attacchi missilistici e che ci sono stati danni all’infrastruttura, portando alla sospensione del trasporto pubblico e a interruzioni dell’elettricità in diverse zone. Incendi sono scoppiati in città, creando colonne di fumo visibili.

Il sindaco di Leopoli ha esortato i residenti a rimanere al sicuro e a chiudere le finestre a causa dei fumi tossici derivanti dagli incendi causati dagli attacchi.