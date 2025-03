Attacco nello Studio Legale: Avvocato Natale Morrone Pugnala da un Cliente a Corigliano-Rossano

Un grave episodio di violenza è avvenuto a Corigliano-Rossano, dove l’avvocato Natale Morrone, di 53 anni, è stato accoltellato nel suo studio legale. L’aggressione si è verificata il pomeriggio di martedì 4 marzo durante un incontro con un cliente, il quale è fuggito dopo l’attacco. Morrone ha riportato ferite all’addome ed è stato soccorso dal personale del 118, che lo ha trasferito d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di Cosenza, dove le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita.

La violenza ha fatto subito scattare l’allerta tra i presenti, che hanno chiamato i soccorsi e le forze dell’ordine. La polizia e i carabinieri hanno avviato indagini per scongiurare ulteriori eventi violenti, esaminando testimonianze e registrazioni delle telecamere di sorveglianza. Si sospetta che l’aggressore fosse un cliente insoddisfatto o in conflitto con l’avvocato.

Morrone è un professionista rispettato nella zona, esperto in diritto civile e penale, e con esperienze politiche pregressi. L’aggressione ha destato notevole preoccupazione nella comunità di Corigliano-Rossano, che ha già vissuto altri episodi di violenza recentemente. Infatti, meno di due settimane prima, un giovane di 22 anni era stato ucciso a coltellate in un altro episodio di violenza.

Le forze dell’ordine hanno identificato il sospettato, ora ricercato, con indicazioni che condurrebbero all’individuazione del suo percorso di fuga. Questo preoccupante contesto di violenza ha spinto la comunità a chiedere maggiore sicurezza.