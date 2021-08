I nomi, le date di compleanno e i numeri di previdenza sociale di milioni di clienti T-Mobile negli Stati Uniti sono stati rubati dagli hacker: a confermarlo è stato lo stesso operatore telefonico, che starebbe ancora indagando sull’attacco.

T-Mobile, secondo quanto riferito dal Washington Post, avrebbe confermato che gli autori dell’attacco informatico avrebbero avuto accesso alle informazioni personali di circa 7,8 milioni di clienti attuali e complessivamente di 40 milioni di persone, anche non più clienti o clienti potenziali: “È importante sottolineare che nessun numero di telefono, numero di conto, Pin, password o informazioni finanziarie è stato compromesso in nessuno di questi file di clienti o potenziali clienti”, ha comunque fatto sapere T-Mobile in una dichiarazione pubblicata online.

Lunedì scorso, T-Mobile aveva annunciato l’attacco: “Prendiamo molto sul serio la protezione dei nostri clienti e continueremo a lavorare 24 ore su 24 su questa indagine per assicurarci di prenderci cura dei nostri clienti alla luce di questo attacco”, ha spiegato la società.

Il blackout

Non è la prima volta che T-Mobile è vittima di un attacco del genere: nel 2019, la società aveva ammesso che i criminali informatici avevano avuto accesso ai dati di alcuni account wireless prepagati; allora erano stati rubati nomi, numeri di telefono e indirizzi di fatturazione e anche allora la società aveva fatto sapere che “nessun dato finanziario è stato compromesso”.