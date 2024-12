Attacco informatico a InfoCert: milioni di utenti a rischio per furto di dati SPID

Il provider di Spid InfoCert ha annunciato il furto dei dati di alcuni utenti derivante da un attacco hacker a un sistema di terze parti. I dati, tra cui indirizzi email e numeri di telefono, sono stati pubblicati su siti del dark web, venduti per circa 1.400 euro su BreachForums, un portale noto per la compravendita di informazioni rubate. La società ha rassicurato che i propri sistemi di sicurezza non sono stati compromessi e che l’attacco ha colpito un’azienda partner.

InfoCert ha comunicato di aver rilevato la presenza dei dati rubati tramite i suoi sistemi di sicurezza e ha avviato le necessarie notifiche alle autorità competenti per un’indagine. Ha chiarito che non ci sono credenziali di accesso ai propri servizi, come nomi utente e password, tra i dati pubblicati. Ciò riduce il rischio di compromettere ulteriormente i propri sistemi e la sicurezza degli utenti.

Sulla piattaforma BreachForums è comparsa una rivendicazione del furto, ma l’utente rimasto anonimo non sembra appartenere a un gruppo di hacker conosciuto. Secondo alcune informazioni fornite, il furto riguarderebbe circa 5,5 milioni di utenti, comprendendo 1,1 milioni di numeri di telefono e 2,5 milioni di indirizzi email, utilizzabili per attività fraudolente come truffe e phishing. InfoCert non ha commentato in merito a queste affermazioni, poiché spesso le dichiarazioni di questo tipo su BreachForums possono risultare esagerate o del tutto infondate.

L’incidente ha suscitato preoccupazioni non solo per i clienti di InfoCert, ma anche per la sicurezza digitale in generale, in un contesto in cui la criminalità informatica è in aumento. InfoCert, oltre a gestire la piattaforma Spid, è una figura significativa nel settore della certificazione digitale in Italia.

In sintesi, InfoCert ha subito un furto di dati legato a un attacco a un sistema di terze parti, senza violazioni dirette ai propri sistemi, ma con potenziali rischi per i dati degli utenti, che ora potrebbero essere sfruttati per raggiri online. La società ha attivato le procedure necessarie per affrontare la situazione e per tutelare la propria clientela.