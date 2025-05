Attacco informatico a Adidas: dati personali a rischio!

Adidas ha confermato di aver subito un attacco informatico che ha compromesso i dati personali di alcuni utenti. L’intrusione, originata da un fornitore esterno del servizio clienti, ha portato alla sottrazione di informazioni di contatto, come nomi, indirizzi e-mail e numeri di telefono, di utenti che avevano interagito con il supporto. Tuttavia, non ci sono evidenze di compromissione di dati sensibili come credenziali di accesso o informazioni di pagamento.

L’azienda ha preso misure immediate per contenere l’attacco, collaborando con esperti di cybersicurezza e informando le autorità competenti e i clienti coinvolti. Chi ha avuto rapporti recenti con il servizio clienti è avvisato di monitorare attentamente le comunicazioni ricevute e di prestare attenzione a possibili tentativi di truffa o phishing.

Le informazioni trafugate, sebbene non sensibili, potrebbero essere utilizzate da truffatori per contattare gli utenti fingendosi rappresentanti di Adidas, il che aumenta il rischio di ulteriori violazioni. Si consiglia di essere cauti rispetto a e-mail o telefonate inattese.

La risposta di Adidas è stata rapida, isolando il problema e avviando un’indagine approfondita. L’azienda ha anche informato proattivamente i clienti potenzialmente colpiti, rispettando le normative europee sulla protezione dei dati (GDPR). In una nota ufficiale, Adidas ha specificato che i dati coinvolti non includono informazioni finanziarie e ha sottolineato l’importanza di una comunicazione trasparente e tempestiva agli utenti. Si raccomanda loro di controllare regolarmente gli estratti conto per identificare movimenti sospetti.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.geopop.it