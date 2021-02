“Talvolta la vita è ingiusta, ti mette di fronte a fatti e situazioni talmente più grandi di te che ti ritrovi disarmato e non riesci a decifrarli, ad analizzarli, a spiegarli. Sono frangenti interminabili che si susseguono. Amore mio, che hai fatto della tua passione un lavoro, che sei stato figlio esemplare, fratello ineguagliabile e compagno straordinario per il nostro progetto di vita meraviglioso, lasci nei cuori un vuoto incolmabile”. Sono le parole strazianti pronunciate dal pulpito dell’Abbazia di Fossanova al suo Vittorio dalla fidanzata Domenica con la quale il carabiniere ucciso in Congo era legato e con la quale avrebbe dovuto sposarsi.





Fonte