Attacco hacker in corso: migliaia di server down nel mondo, Italia colpita

Massiccio attacco hacker, con migliaia di server compromessi in tutto il mondo, colpita anche l’Italia. Il Computer Security Incident Response Team Italia (Csirt-IT) dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, ACN, ha rilevato un massiccio attacco tramite un ransomware già in circolazione. L’attacco – si spiega in una nota – prende di mira i server VMware ESXi.

“I primi ad accorgersene sono stati i francesi, probabilmente per via dell’ampio numero di infezioni registrato sui sistemi di alcuni provider in Francia. Successivamente l’ondata di attacchi si è spostata su altri Paesi tra cui l’Italia. In questo momento – spiega l’ACN – sono qualche migliaio i server compromessi in tutto il mondo, dai Paesi europei come Francia – Paese più colpito – Finlandia e Italia, fino al Nord America, in Canada e negli Stati Uniti”.

Per i tecnici dell’ACN, infatti, “con i feed a disposizione, abbiamo già censito diverse decine di sistemi nazionali verosimilmente compromessi e allertato numerosi soggetti i cui sistemi sono esposti ma non ancora compromessi. Tuttavia, rimangono ancora alcuni sistemi esposti, non compromessi, dei quali non è stato possibile risalire al soggetto proprietario. Questi sono chiamati immediatamente ad aggiornare i loro sistemi” conclude la nota.