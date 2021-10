Un attacco del tipo data breach è stato portato a termine contro la Siae, la Società degli Autori e degli Editori: sarebbero stati sottratti circa 70 Gb di dati (compresi dati sensibili come numeri di carte di identità, patenti, tessere sanitarie e indirizzi, parte dei quali sono già sul Dark Web) ed è stato chiesto un riscatto di 3 milioni di euro in Bitcoin.

La polizia Postale indaga sul caso, mentre la Siae, per bocca del suo direttore generale, Gaetano Blandini, ha fatto sapere che “non daremo seguito alla richiesta di riscatto” e appunto che “abbiamo già provveduto a fare la denuncia alla polizia Postale e al Garante della Privacy, come da prassi. Verranno poi puntualmente informati tutti gli autori che sono stati soggetti di attacco. Monitoreremo costantemente l’andamento della situazione cercando di mettere in sicurezza i dati degli iscritti della Siae”.

Secondo quanto appreso, la società era già stata vittima alcune settimane fa di piccoli attacchi, quelli che in gergo sono chiamati pishing, ed era scattata l’allerta dei sistemi di sicurezza: questo specifico attacco è stato rivendicato da un gruppo chiamato Everest, che avrebbe messo le mani su 28mila documenti.