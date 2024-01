Attacco di panico per Beatrice al Grande Fratello: “Mai avuto così”

Appena rientrata dalla “gita” di mercoledì pomeriggio in spa, Beatrice Luzzi ha avuto un crollo, tra le lacrime si è sfogata ed ha fatto un appello alla sua famiglia: “Dovete scusarmi per essere uscita fuori proprio oggi“. Ieri sera l’attrice è tornata sull’argomento ed ha rivelato a Fiordaliso che in tugurio ha avuto una sorta di attacco di panico. Va detto che quella di mercoledì per la gieffina è stata una giornata difficile, visto che suo padre è stato tumulato.

La confessione di Beatrice: “Credo di aver avuto un attacco di panico”.

La Luzzi durante un momento di confidenze con Fiordaliso ha confessato: “Non sono stata bene e l’hai visto. Io non credo di aver mai avuto quella brutta sensazione che ho avuto in tugurio a un certo punto. Non penso mi sia mai successo così, mai avuto così. Credo proprio che fosse un attacco di panico. E infatti mi sentivo malissimo…“. Subito dopo la regia ha staccato, quasi certamente per lasciare a Beatrice un attimo di “privacy” visto il tema così delicato.

“Come sono stata ieri in vita mia mai,ho avuto un attacco di panico!Io non l’ho mai provato,mi sono sentita malissimo,lì stavo davvero a sbrocca’!”…ECCO PERCHÉ HANNO CENSURATO IL TUGURIO IERI!🥶🥶🥶UN ABBRACCIO BEA!❤❤❤#grandefratello #Luzzers pic.twitter.com/j0Hbca7kvH — domenico fors (@Domenico1oo777) January 18, 2024

“Anche i miei familiari stavano per entrare”.

Non solo il suo crollo in tugurio, ieri pomeriggio Beatrice ha parlato con Sergio dell’uscita di Heidi e di come anche lei sia stata ad un passo dall’abbandono. Sembra infatti che all’apice degli attacchi di Massimiliano Varrese, i familiari della Luzzi avessero pensato di andare al Grande Fratello per chiedere a Beatrice di uscire: “Poi c’è stata la cosa di Heidi. Sì per questa storiaccia con Massimiliano, il padre se l’è venuta a riprendere qui. Cosa che stavano per fare pure i miei familiari, visto che glielo permettevano di fare qui in casa e i familiari se la sono venuti a riprendere, forse avrebbero dovuto loro dare una regolata un po’ prima a Massimiliano“.

Per Massimiliano abbiamo perso Heidi (che adesso è nella casa del Grande Fratello Vip albanese), pensate se avessimo dovuto rinunciare anche a Beatrice, per Varrese…