Attacco di panico al Grande Fratello, Calvani interviene per soccorrere

Questi giorni al Grande Fratello sono stati caratterizzati da forti tensioni e conflitti. La situazione è degenerata lunedì sera, dopo la puntata, quando Helena Prestes ha cominciato a lanciare insulti contro Shaila Gatta. Durante questo episodio, Helena ha avuto un attacco di panico, come rivelato da Luca Calvani, che era presente con lei. Luca ha condiviso la sua esperienza nel confessionale, dicendo: “Ero da solo con lei, ero impaurito davvero. Non sapevo cosa fare”.

Il tema dell’attacco di panico è stato nuovamente discusso tra i concorrenti. Luca ha esposto le sue preoccupazioni, affermando che Helena non era totalmente lucida e la sua reazione lo ha spaventato: “Lei non si faceva nemmeno toccare”. Questa crisi emotiva ha suscitato commenti anche da parte di altri gieffini, come Amanda Lecciso e Lorenzo Spolverato. Tuttavia, Lorenzo ha sollevato una polemica con le sue affermazioni, dicendo che non si può sempre difendere Helena e minimizzando la gravità di ciò che aveva vissuto. Le sue parole hanno suscitato molte critiche sui social media, evidenziando la delicatezza della questione.

Gli utenti hanno esposto il loro disappunto per le parole di Lorenzo, sottolineando l’importanza di non sminuire esperienze di attacco di panico. Hanno evidenziato che l’età di una persona non determina se possa o meno soffrire di ansia. Alcuni commentatori hanno trovato ridicolo che Lorenzo pensasse che, raggiunti i 35 anni, le crisi d’ansia svaniscano automaticamente. Gli utenti di Twitter hanno espresso la loro frustrazione, citando esperienze personali e sottolineando che problemi di salute mentale non scompaiono semplicemente con il passare del tempo.

In questo clima di tensione, la situazione tra Helena e Shaila ha scatenato una serie di dibattiti su come gli attacchi di panico e le crisi d’ansia vengano percepiti e trattati. La comunità di fan del Grande Fratello ha preso posizione, chiedendo maggiore sensibilità nella discussione di temi tanto delicati quale la salute mentale.