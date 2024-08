Attacco di panico a L’Isola dei Famosi per Alessandra Drusian: “Cosa mi dissero gli autori”

I fan de L’Isola dei Famosi molto probabilmente si ricorderanno dell’attacco di panico avuto da Alessandra Drusian in Honduras durante una prova in mare con Cristina Scuccia. Si trattava di un percorso a ostacoli in mare aperto che ha visto vincere l’ex suora perché la cantante nel bel mezzo della prova si è bloccata a causa dell’ansia. Intervistata dal portale NewGenZ la Drusian ha così raccontato quell’esperienza:

“Prima di sapere di dover fare quel gioco in mare, ho chiesto alla produzione: ‘Scusate, ma li si tocca?‘ e loro ‘Sì sì, tranquilla, si tocca‘. Quindi io sono andata tranquilla. Fiducia per fiducia per me era ok. Premetto che io i giochi non li volevo fare perché per me erano pericolosi, perché non c’erano reti di protezione, alla fine ti facevi sempre male quando facevi i giochi. Insomma, alla fine mi capita quel gioco. Inizio a farlo, ma appena mi rendo conto che andando un po’ più avanti non riuscivo nemmeno a mettere i piedi sulla sabbia per darmi uno lancio verso l’alto – io non so nuotare, nuoto un po’ così se so che tocco – io sono una che ci tiene parecchio alla vita! Quando mi sono resa conto di questo, ho cominciato ad andare in panico, a non respirare, e non ci ho capito più niente. So che mi hanno dato un sacco di gocce per calmarmi e mi son detta: “vabbè per stanotte dormo”. E invece neanche quello perché ha piovuto tutta notte”.