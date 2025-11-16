Attacco di lupi a Boretto, paura per gli animali in azienda

L’azienda agricola Argenago, situata nelle campagne di Santa Croce di Boretto, è stata colpita da un attacco da partedi un branco di lupi. Questo raid ha portato alla morte di due caprette e di un pony, incapaci di difendersi contro i predatori. L’evento ha suscitato preoccupazione per la sicurezza degli altri animali presenti nell’allevamento, in particolare dei pregiati cavalli Appaloosa.

Circa venti giorni fa, era stata trovata la carcassa di una capretta di proprietà dell’azienda, gestita da Gabriele e Francesco Auriemma. Recentemente, è stata confermata l’ipotesi che si trattasse di lupi, quando è stata scoperta la carcassa del pony, Ciuffetta. Francesco Auriemma ha dichiarato: “Quando abbiamo trovato la carcassa del pony, abbiamo capito che si trattava di un branco di lupi.” Questa tesi è stata avallata anche dai tecnici del Servizio veterinario dell’Ausl, che sono intervenuti subito dopo per un sopralluogo.

Il pony, amato da tutti e mascotte del Country Club Argenago, rappresentava non solo un animale da compagnia, ma anche un valore affettivo significativo per chi frequenta la struttura. A causa di questi eventi, l’azienda ha avviato misure di protezione per i propri cavalli, considerando l’importanza degli animali allevati. “Dobbiamo prevenire altri attacchi simili,” sottolineano i gestori. Nonostante la loro passione per gli animali e il desiderio di vederli liberi nel vasto spazio a disposizione, la situazione li costringe a adottare misure di sicurezza. In zona, i lupi sono stati avvistati spesso, soprattutto nelle campagne e nella golena del Po.