Attacco di droni ucraini su Mosca e restrizioni russe

Le forze armate ucraine hanno attuato un attacco con droni su Mosca, San Pietroburgo e la regione di Leningrado. Secondo Ria Novosti, le autorità russe hanno chiuso l’aeroporto di Pulkovo, deviando circa trenta voli. A Mosca, i droni diretti verso la capitale sono stati distrutti dalle difese aeree.

Un altro attacco si è verificato nella regione di Belgorod, al confine con l’Ucraina, dove due persone sono rimaste ferite in seguito a un attacco a un’auto nel villaggio di Krasnaya Yaruga. Le loro condizioni sono considerate moderate e sono state ricoverate in ospedale.

Secondo la Cnn, la Russia prevede di aumentare la produzione di droni kamikaze Shahed a seimila unità al mese. Attualmente, il numero è di tremila. Fonti ucraine segnalano che il costo dei droni Shahed è diminuito significativamente, passando da 200mila a 70mila dollari entro il 2025, grazie a una nuova fabbrica in Tatarstan. Anche l’efficacia dei droni è raddoppiata, con un 20% di possibilità di colpire l’obiettivo.

Il Wall Street Journal ha rivelato che il Pentagono ha bloccato per mesi l’Ucraina nell’uso di missili a lungo raggio contro obiettivi in Russia, a causa di una procedura di approvazione del Dipartimento della Difesa.

Inoltre, si è appreso da fonti diplomatiche europee che la Cina sarebbe disposta a inviare truppe in Ucraina per una missione di pace, ma solo con un mandato delle Nazioni Unite. Questo piano ha suscitato reazioni miste in Europa, con timori che la Cina possa agire in modo non neutrale.

Infine, il presidente ucraino Zelensky ha ribadito la posizione del suo paese, affermando che non cederà i territori alla Russia, mentre il presidente finlandese Stubb ha espresso scetticismo sull’intenzione russa di avviare negoziati di pace.