Attacco di Davide Casaleggio al M5S di Giuseppe Conte: la riflessione sul padre Gianroberto

Davide Casaleggio, ospite a ReStart su Rai Tre, ha criticato aspramente la situazione attuale del Movimento 5 Stelle (M5S) ed ha espresso la sua convinzione che suo padre, Gianroberto Casaleggio, co-fondatore del Movimento insieme a Beppe Grillo, sarebbe rimasto deluso da come le cose si sono evolve. Secondo Davide, l’unica cosa che rimane del progetto iniziale è il nome del movimento, che potrebbe non durare a lungo. Ha sottolineato che esiste ancora la consapevolezza che i cittadini debbano poter scegliere i propri rappresentanti e partecipare attivamente alla definizione di un programma politico.

Davide Casaleggio ha evidenziato la mancanza di coinvolgimento dei membri nel M5S attuale, e ha esortato i dirigenti a spiegare il motivo per cui non cercano un maggiore coinvolgimento. Ha definito la situazione attuale come triste e ha insinuato che Gianroberto sarebbe interessato all’uso delle nuove tecnologie, comprese le potenzialità dell’intelligenza artificiale nel contesto politico.

La tensione interna al M5S è palpabile, specialmente tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo. Conte ha recentemente minacciato Grillo, suggerendo che potrebbe rescindere i contratti di consulenza legati ai suoi servizi pubblicitari in seguito alle critiche che Grillo ha mosso nei suoi confronti. Nella lettera inviata a Grillo, Conte ha parlato di valutare l’interruzione dei servizi e di voler annullare i contratti di pubblicità e comunicazione. Questo scontro tra i due leader evidenzia le profonde divergenze che esistono nel movimento su come debba essere guidato e quali valori debba mantenere.

Grillo ha risposto fermamente a Conte, affermando che la leadership attuale sta allontanando il M5S dai suoi principi fondatori. Inoltre, Rocco Casalino ha manifestato il suo dispiacere riguardo al conflitto tra Conte e Grillo, esprimendo preoccupazione per le conseguenze di questa lotta interna. In sintesi, il M5S si trova in una fase critica, con tensioni marcate tra i suoi leader e una perdita di identità rispetto agli ideali originari del movimento.