Attacco di animali sul Vesuvio, tragedia a Ottaviano

Angelo Cutolo, un 78enne di Ottaviano vicino Napoli, è stato trovato gravemente ferito ai piedi del Vesuvio mentre cercava funghi. Il figlio, non vedendolo tornare, ha avviato le ricerche e dopo alcune ore lo ha rinvenuto a terra, con evidenti segni di morsi.

L’anziano, partito da casa nel pomeriggio, si trovava lungo via Boscariello, poco distante dalla sua abitazione. Una volta ritrovato, Angelo presentava profonde ferite, presumibilmente causate da attacchi di animali selvatici. Trasportato in urgenti condizioni alla clinica Santa Lucia, i medici hanno tentato di salvarlo, ma è deceduto poco dopo l’arrivo.

Le autorità, informate del fatto, hanno trasferito il corpo a Castellammare di Stabia per eseguire l’autopsia, mentre la Procura di Nola ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze della morte. Gli agenti del commissariato di San Giuseppe Vesuviano stanno ora cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Sebbene le ferite suscitino sospetti su un attacco da parte di animali, non è ancora confermato se questo sia stato il motivo della morte. Gli inquirenti stanno valutando l’ipotesi che Angelo possa aver subito un malore, rendendolo vulnerabile a un eventuale attacco di cinghiali o cani randagi.