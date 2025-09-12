22.5 C
Roma
sabato – 13 Settembre 2025
Attualità

Attacco dell’Ucraina e risposte dalla Polonia e NATO

Da StraNotizie
Attacco dell’Ucraina e risposte dalla Polonia e NATO

Nella notte, l’Ucraina ha lanciato un massiccio attacco contro la Russia, che ha dichiarato di aver abbattuto 221 droni ucraini in uno degli attacchi più intensi degli ultimi anni. A seguito delle tensioni, la Polonia ha mobilitato 40.000 soldati lungo il confine con la Russia e la Bielorussia. In risposta agli eventi, Varsavia ha chiesto una riunione straordinaria del Consiglio di Sicurezza dell’Onu. Nel frattempo, la NATO sta rafforzando le sue difese sul fianco est, soprattutto dopo che droni russi sono entrati nel suo spazio aereo.

Il segretario generale della NATO, Rutte, ha incontrato gli ambasciatori dell’Unione Europea, mentre il cardinale Parolin, segretario di Stato vaticano, ha avvertito della precarietà della situazione, affermando che ci si trova sull’orlo di un baratro. In serata, Donald Trump ha commentato che l’incursione dei droni russi in Polonia potrebbe essere stata un errore, esprimendo però il suo scontento per l’intera situazione.

Il portavoce del Cremlino, Peskov, ha parlato delle reazioni emotive in Europa riguardo alle esercitazioni militari russo-bielorusse, sostenendo una visione ostile nei confronti di Mosca. La Commissione Europea ha convocato gli inviati di Russia e Bielorussia in merito alle violazioni dello spazio aereo polacco, riaffermando la solidarietà verso Varsavia.

Articolo precedente
Milano Digital Week esplora intelligenza e innovazione
Articolo successivo
Margot Robbie incanta Londra con un look audace e scintillante
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.