Attacco dell’Ucraina e risposte dalla Polonia e NATO

Nella notte, l’Ucraina ha lanciato un massiccio attacco contro la Russia, che ha dichiarato di aver abbattuto 221 droni ucraini in uno degli attacchi più intensi degli ultimi anni. A seguito delle tensioni, la Polonia ha mobilitato 40.000 soldati lungo il confine con la Russia e la Bielorussia. In risposta agli eventi, Varsavia ha chiesto una riunione straordinaria del Consiglio di Sicurezza dell’Onu. Nel frattempo, la NATO sta rafforzando le sue difese sul fianco est, soprattutto dopo che droni russi sono entrati nel suo spazio aereo.

Il segretario generale della NATO, Rutte, ha incontrato gli ambasciatori dell’Unione Europea, mentre il cardinale Parolin, segretario di Stato vaticano, ha avvertito della precarietà della situazione, affermando che ci si trova sull’orlo di un baratro. In serata, Donald Trump ha commentato che l’incursione dei droni russi in Polonia potrebbe essere stata un errore, esprimendo però il suo scontento per l’intera situazione.

Il portavoce del Cremlino, Peskov, ha parlato delle reazioni emotive in Europa riguardo alle esercitazioni militari russo-bielorusse, sostenendo una visione ostile nei confronti di Mosca. La Commissione Europea ha convocato gli inviati di Russia e Bielorussia in merito alle violazioni dello spazio aereo polacco, riaffermando la solidarietà verso Varsavia.