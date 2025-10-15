18.5 C
Roma
mercoledì – 15 Ottobre 2025
Animali

Attacco dei lupi a Monte Velo: la sicurezza in pericolo

Da stranotizie
Un abitante di Monte Velo ha vissuto un’esperienza drammatica con i suoi animali, da sempre parte della sua vita e della sua comunità. Questo uomo di 68 anni, che ogni giorno si prende cura del proprio pascolo vicino alla chiesetta di San Francesco, ha trovato una scena straziante quando è tornato per riportare a casa i suoi animali: tre pecore erano morte, mentre la sua asina era stata gravemente ferita e, nonostante le cure del veterinario, è comunque deceduta il giorno seguente. Solo una pecorella è sopravvissuta.

L’uomo ha riferito che, secondo le guardie forestali, un branco di lupi ha attaccato gli animali dopo le nove del mattino, quando erano al pascolo. Non avendo mai visto i lupi di persona, ha notato un cambiamento nel bosco: i caprioli, che in passato si avvicinavano alle sue pecore, sono scomparsi.

Monte Velo è un territorio ristretto, frequentato da escursionisti e chi lavora la terra. L’abitante si chiede come possa sentirsi sicuro in un ambiente dove già abitano orsi e ora anche lupi. La perdita dei suoi animali rappresenta anche un duro colpo morale, oltre che economico. Ha chiesto che la Provincia gestisca la situazione dei lupi affinchè il suo territorio sia garantito in termini di sicurezza, esprimendo la necessità di una soluzione che protegga sia gli animali selvatici sia le persone che abitano e lavorano nella montagna.

