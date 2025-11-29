Attacco alla libertà di stampa in Italia

Il 29 novembre, la senatrice del Movimento 5 Stelle e vicepresidente del Senato, Mariolina Castellone, ha espresso vicinanza e solidarietà a La Stampa. Secondo la senatrice, ogni attacco alla libertà di stampa è intollerabile e non degno di un Paese democratico. Ha inoltre sottolineato che la violenza non può avere spazio in questo momento di grandi fragilità sociali. Mariolina Castellone ha scritto che il dissenso non si deve mai manifestare con atteggiamenti violenti. La sua dichiarazione è stata pubblicata su X.