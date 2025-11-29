11.8 C
Roma
sabato – 29 Novembre 2025
Politica

Attacco alla libertà di stampa in Italia

Da stranotizie
Attacco alla libertà di stampa in Italia

Il 29 novembre, la senatrice del Movimento 5 Stelle e vicepresidente del Senato, Mariolina Castellone, ha espresso vicinanza e solidarietà a La Stampa. Secondo la senatrice, ogni attacco alla libertà di stampa è intollerabile e non degno di un Paese democratico. Ha inoltre sottolineato che la violenza non può avere spazio in questo momento di grandi fragilità sociali. Mariolina Castellone ha scritto che il dissenso non si deve mai manifestare con atteggiamenti violenti. La sua dichiarazione è stata pubblicata su X.

Articolo precedente
Bisonte Firenze cerca riscatto contro Bergamo
Articolo successivo
Economia italiana in crisi
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.