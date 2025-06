Attacco al Regime Iraniano: Impatti sulla Popolazione Civile

Il presidente degli Stati Uniti ha preso una decisione significativa riguardo alle centrali nucleari di Teheran, autorizzando un’azione senza precedenti. Questa mossa è vista come un supporto per Israele, attualmente in conflitto con l’Iran. La situazione solleva timori di un’escalation e di repressioni interne, con il regime iraniano pronto a affrontare qualsiasi manifestazione di dissenso. Veronica Fernandes e Giammarco Sicuro discutono di questi sviluppi con l’attivista iraniana Parisa Nazari.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.youtube.com