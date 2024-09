Attacco al M5S: La risposta dell’ex presidente del Consiglio

Tensioni interne nel Movimento 5 Stelle emergono in seguito all’attacco di Beppe Grillo a Giuseppe Conte. Grillo ha accusato Conte di organizzare un processo costituente con l’intento di “fargli fuori” dal partito. Questo scontro si intensifica mentre il leader del M5S sta per iniziare un processo di riforma delle regole del Movimento. Secondo quanto riportato dal quotidiano “la Repubblica”, Grillo ha definito l’iniziativa di Conte una “farsa”.

Di recente, Virginia Raggi, ex sindaca di Roma e sostenitrice di Grillo, ha confermato questa posizione, mettendo in dubbio l’efficacia dell’approccio di Conte al cosiddetto “campo largo”. Raggi ha criticato Conte esprimendo scetticismo riguardo alle sue proposte.

La risposta degli ambienti vicini a Conte è stata incisiva. Hanno accusato Grillo di usare lettere legali per ostacolare il processo costituente e di lamentarsi in maniera ipocrita dopo aver ricevuto risposte critiche. Inoltre, hanno affermato che Grillo si sta impegnando a sabotare il risultato dell’assemblea costituente prima ancora che inizi. Lo stesso Conte ha iniziato il processo di modifica dello statuto del M5S, programmato per il 4 ottobre, anniversario della fondazione del partito.

Nel frattempo, Conte sta anche cercando di costruire alleanze con Elly Schlein e Alleanza Verdi Sinistra, puntando a creare una coalizione che possa contrastare il centrodestra guidato da Giorgia Meloni. Durante gli eventi di festa dei due partiti, i leader hanno lavorato per rafforzare la loro collaborazione dopo il successo alle elezioni europee.

Tuttavia, permangono diverse problematiche da risolvere, inclusa la possibilità di includere Matteo Renzi nel “Campo Largo”, oltre a divergenze su questioni di politica estera, come la posizione sulla guerra in Ucraina e l’atteggiamento verso Donald Trump. Questi sviluppi evidenziano la fragilità delle alleanze politiche e la complessità della situazione interna al Movimento 5 Stelle, mentre figure chiave cercano di dominare il futuro del partito.