Attacco al cane del vicino: video choc e indignazione sul web

Un episodio di violenza ha scosso la comunità di Birmingham, in Inghilterra, quando un uomo statunitense, coinvolto in una lite con la vicina di casa, ha colpito il suo cane, un Carlino dal manto nero. La scena, ripresa da delle telecamere di sorveglianza, è stata condivisa sui social media, suscitando indignazione tra gli utenti del web. I conflitti tra vicini sono una realtà comune, spesso scaturiti da motivi banali come rumore o comportamenti dei bambini o degli animali domestici. Tuttavia, l’episodio di Birmingham ha assunto toni paradossali.

La lite è iniziata quando la donna stava portando a passeggio il suo cane e si è trovata a passare davanti a una macchina parcheggiata. Il giovane, di 27 anni, a bordo dell’auto, ha iniziato a urlare contro di lei, chiedendole di spostare il cane. Dopo aver rivolto insulti, è uscito dall’auto e ha violentemente calciato il piccolo animale, facendolo rimanere a terra in seguito al colpo. La velocità del gesto e la crudeltà hanno lasciato tutti senza parole.

Le immagini della telecamera mostrano il terrore nel simpatico Carlino e la preoccupazione della sua proprietaria, che subito dopo il maltrattamento cerca di soccorrerlo. L’indignazione espressa sui social ha spinto la polizia delle West Midlands ad avviare un’indagine. Insulti e violenze come questi sono inaccettabili e rappresentano un forte messaggio sulla necessità di rispettare gli animali e i diritti dei loro proprietari.

L’individuo, identificato come Taylor Thompson, è stato denunciato dalla proprietaria del cane. Il 9 settembre, presso il tribunale dei magistrati di Birmingham, si è dichiarato colpevole di maltrattamento nei confronti dell’animale e ha affrontato ulteriori accuse relative a molestie razziali e possesso di droghe di classe B. Il processo si terrà il 7 ottobre presso la Crown Court di Birmingham.

Il sergente detective Peta Haynes ha espresso comprensibilmente la sua indignazione riguardo all’accaduto, sottolineando come l’azione dell’uomo sia stata del tutto ingiustificata e traumatica per la donna, che stava semplicemente passeggiando con il suo fedele compagno. Questo caso è un chiaro esempio di quanto sia necessario tutelare gli animali e punire chi compie atti di violenza verso di loro.