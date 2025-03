Attacco ai Giornaloni: Capezzone Commenta il Coinvolgimento di Alessandra Moretti ed Elisabetta Gualmini nel Qatargate

Daniele Capezzone ha criticato i “giornaloni” per non aver dato adeguata visibilità all’autosospensione di Alessandra Moretti ed Elisabetta Gualmini dal gruppo S&D, in seguito alle indagini del Qatargate. Le eurodeputate, tramite un comunicato del 4 marzo, hanno dichiarato di essersi autosospese per dimostrare la loro estraneità ai fatti di corruzione, dichiarando la volontà di collaborare con la magistratura belga. Quest’ultima ha chiesto la revoca dell’immunità parlamentare per alcune eurodeputate coinvolte nel Qatargate, un’inchiesta sui presunti atti corruttivi all’interno dell’Europarlamento, con tangenti pagate da Marocco e Qatar per influenzare decisioni europee. L’inchiesta ha già portato all’arresto dell’ex vicepresidente del Parlamento Europeo Eva Kaili e di altri funzionari coinvolti, tra cui Marc Tarabella e Pier Antonio Panzeri, quest’ultimo già condannato.

Capezzone ha espresso preoccupazione per il modo in cui i principali quotidiani italiani, come Corriere della Sera e Repubblica, hanno trattato la notizia, relegandola a pagine interne. Sebbene affermi di rimanere garantista, ha sottolineato come l’informazione non stia facendo il suo dovere nel riportare la notizia in modo appropriato. Gualmini e Moretti erano già state menzionate nell’inchiesta nel 2022 e sono ora chiamate a chiarire alcuni aspetti del caso. La loro decisione di autosospendersi è vista come un modo per mettere in luce la loro volontà di trasparenza e collaborazione con le autorità inquirenti.