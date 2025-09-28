Attacco aereo russo su Kiev: aumento vittime e droni allerta

Almeno quattro persone sono morte e dieci sono rimaste ferite a causa di un attacco con droni lanciato dalla Russia su Kiev. Questo attacco ha portato anche alla mobilitazione dell’aviazione polacca per garantire la difesa del confine orientale. Il presidente ucraino ha dichiarato su X che 92 droni erano diretti verso la Polonia, ma la maggior parte è stata intercettata sul territorio ucraino. Tuttavia, 19 droni sono riusciti a entrare nello spazio aereo polacco.

In Danimarca, sono stati avvistati droni sopra la più grande base militare del paese. Il governo russo ha minimizzato la situazione, parlando di “isteria dell’UE” per giustificare spese militari elevate. L’attacco notturno da parte delle forze russe ha portato a un bilancio che include una ragazzina di 12 anni tra le vittime, mentre il presidente Zelensky ha definito gli attacchi come un’azione vile contro l’Ucraina.

L’Amministrazione militare di Kiev ha confermato l’uso di 595 droni e 48 missili nell’assalto, che ha avuto luogo per diverse ore e ha provocato danni a infrastrutture civili e residenziali. La situazione rimane critica, con continui sviluppi e preoccupazioni legate alla sicurezza aerea in tutta la regione.