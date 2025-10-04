Attacco aereo in Ucraina distrugge allevamento di maiali

Un recente episodio drammatico ha colpito un allevamento di maiali nel nord-est dell’Ucraina. Un attacco con un drone russo ha provocato un incendio devastante, uccidendo circa 13.000 animali e ferendo un lavoratore. L’evento si è svolto nel villaggio di Novovodolazka, nella regione di Kharkiv, come riportato dai Servizi di Emergenza ucraini. Le immagini testimoniano la devastazione, mostrando stalle distrutte e carcasse ammassate.

Secondo il Servizio statale per le situazioni di emergenza, otto edifici destinati all’allevamento, per un totale di 13.600 metri quadrati, sono andati distrutti. Le fotografie diffuse mostrano animali morti all’interno di capannoni danneggiati e anneriti dalle fiamme.

La bonifica dell’area ha coinvolto 32 soccorritori e 9 mezzi del Servizio di emergenza, inclusi artificieri e ufficiali della comunità. Questo attacco non è isolato; infatti, nel corso del conflitto oltre tre anni e mezzo, numerosi allevamenti e strutture per animali sono stati colpiti. Recentemente, sette cavalli sono stati uccisi in un bombardamento che ha distrutto un centro ippico nella regione di Kiev.

Le autorità locali hanno denunciato una “guerra totale” senza alcuna pietà per gli animali. Secondo ricostruzioni, l’azione contro l’allevamento potrebbe rientrare in una strategia più ampia da parte russa volta a colpire impianti energetici e industriali. Il CEO di Naftogaz ha descritto questi attacchi come un terrore deliberato contro le infrastrutture civili, mirati a compromettere i servizi essenziali.

La perdita di migliaia di animali rappresenta un colpo notevole per l’agricoltura ucraina e segnala l’impatto devastante della guerra sull’ambiente e sulla vita animale.