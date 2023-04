Attacco ad Amadeus, Morgan sulla sua possibile conduzione di Sanremo: “Ovvio! le cose andranno come devono andare”

Non solo Pino Insegno alla conduzione di mezzo palinsesto Rai, nei giorni scorsi sono circolati anche rumor sul possibile ritorno di Morgan a Sanremo nei panni di presentatore. Il musicista ha commentato le notizie non facendosi mancare un attacco ad Amadeus. In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi Marco Castoldi ha dichiarato che se si occuperà davvero del Festival curerà tutti gli aspetti.

“Io che mi occupo di Sanremo? Mi sembra una cosa ovvia, se le cose andranno come dovrebbero andare. Sono un artista, un creativo. Mi occuperei di tutto, dalla scenografia alla scelta delle canzoni, dall’orchestra alla scelta degli ospiti, sarei quello che costruisce lo spettacolo musicale in televisione. Farei delle scelte in base a criteri artistici, non commerciali. Amadeus non è un musicista, se a me chiedessero di occuparmi di campionato di calcio sarei in imbarazzo”.