Attacco a Signorini e autori del GF, sfogo dell’ex vippona: “Inaccettabile, non è umano!”

In più di un’occasione Elenoire Ferruzzi ha detto di aver perso molte occasioni lavorative dopo la sua uscita dal Grande Fratello Vip. Ieri nel programma radiofonico Turchesando però è arrivato un duro attacco alla produzione del GF da parte dell’ex vippona che ha fatto intendere di essere delusa anche dalle parole di Alfonso Signorini (che a Verissimo ha dichiarato di aver sbagliato a scegliere il cast del GF Vip 7).

Tra le tante cose Elenoire ha poi confessato di non seguire il nuovo Grande Fratello. Il motivo? Semplice…



“Sì è vero che ho perso soldi. Nel senso che sono stati disdetti molti lavori ed eventi dopo il GF Vip. Perché la mia immagine è stata volutamente associata ad un evento brutto accaduto nella casa del Grande Fratello. L’hanno volutamente palesato e messo in pasto a tutta Italia. Altri eventi accaduti molto spiacevoli e disgustosi sono stati coperti, perché le persone che li avevano compiuti interessava a loro tenerli dentro. Mai stati punti, mai e poi mai.

Io non sono assolutamente stata tutelata da quella produzione. Mi hanno messa in pasto ad un’Italia che mi ha uccisa mediaticamente per un anno. Non si fa con una persona. Palesare un gesto che ho commesso, che non era da fare, ma lasciarmi in pasto… poi oltretutto terminata la produzione buttare fango addosso a noi partecipanti con i quali hanno mandato avanti una trasmissione per ben otto mesi con ascolti da record è inaccettabile, non è umano.

Se mi riferisco all’intervista di Signorini a Verissimo in cui ha rinnegato il cast? Sì. Però non ce l’ho con lui perché ho fatto quel programma grazie a lui. – ha continuato Elenoire nel suo attacco – Perché lui deve rendere conto a delle persone e non decide tutto. Però tutto il resto che è accaduto dopo è inaccettabile. Se al mio posto ci fosse stata una persona più debole, avrebbe compiuto chissà quale gesto. Non ho fatto fuori nessuno è stato un gioco. Non ho mica aggredito qualcuno.

Se seguo il nuovo GF con nip e vip? Ma no, mi fa completamente schifo. La mia esperienza al GF? Non è che proprio ti dicono che cosa devi fare. Però ti indirizzano molto. Il GF è tutto un gioco psicologico, sia dentro la casa, che con tutti gli autori”.