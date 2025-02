Attacco a Marina Berlusconi: Motivi e Conseguenze

Matteo Salvini ha risposto alle critiche rivolte da Marina Berlusconi a Donald Trump, definendole inopportune. In un’intervista, la figlia di Silvio Berlusconi ha criticato le azioni di Trump, descrivendo alcune delle sue mosse come atti di “bullismo politico” che mettono gli Stati Uniti in una posizione di dominio sugli alleati. Salvini, però, ha difeso il nuovo presidente americano, sostenendo che Trump sta facendo più progressi in poche settimane rispetto a Biden in quattro anni. Ha affermato che l’azione di Trump nel mettere attorno a un tavolo leader mondiali come Putin e Zelensky merita un premio Nobel per la Pace, distaccandosi così dalle opinioni di Berlusconi.

Marina Berlusconi ha anche espresso preoccupazioni sul fatto che Trump potrebbe “rottamare” l’Occidente, demolendo le conquiste degli ultimi ottant’anni. Ha criticato anche le immagini degli immigrati riportati negli Stati Uniti, definendole “orribili e inquietanti”, e l’idea di ribattezzare il Golfo del Messico. Le sue osservazioni hanno trovato riscontro nelle reazioni di Francesca Pascale e Marta Fascina, ex compagne del Cavaliere.

Salvini, invece, ha sottolineato i risultati già raggiunti da Trump, definendoli positivi e lodando il suo approccio alla politica estera. Contrariamente a Marina Berlusconi, per Salvini Trump rappresenta una figura capace di portare reali cambiamenti e stabilità a livello internazionale. In questo contesto di divergenze, il vicepremier italiano si è schierato decisamente a favore dell’ex presidente americano.