Attacco a Gaza: vittime e video choc, la situazione attuale

Nelle ultime ore, la situazione nella Striscia di Gaza continua a deteriorarsi, con nuovi attacchi che amplificano il bilancio delle vittime. Un operatore umanitario palestinese è stato ucciso e altri tre sono stati feriti in un raid contro la sede della sua organizzazione a Khan Younis, nel sud della Striscia.

In un contesto di crescente violenza, il numero totale delle vittime registrate nelle ultime 24 ore ha raggiunto le 51 unità, tra cui 12 persone che si trovavano in fila per ricevere cibo. Questo drammatico scenario viene accompagnato da un video diffuso da Hamas, in cui si vede un giovane israeliano in condizioni estremamente gravi all’interno di un tunnel, creando un forte contrasto con la sofferenza dei palestinesi che affrontano la fame.