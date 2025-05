Attacchi Sessisti contro Silvia Cavanna: La Risposta della Candidata del PD in un Video

Silvia Cavanna, candidata del Pd alle elezioni comunali di Genova, ha denunciato attraverso un video sui social network gli insulti sessisti ricevuti durante la sua campagna elettorale. Nel video, ha condiviso alcuni commenti offensivi come “Gallina”, “Parassita” e “Fatti delle sane sco*ate”. Cavanna ha sottolineato che questo fenomeno non è isolato, ma rappresenta una realtà quotidiana, evidenziando come donne di minoranze etniche, trans o con disabilità affrontino situazioni ben più gravi. La maggior parte degli insulti, secondo Cavanna, proviene da uomini bianchi non particolarmente giovani, molti dei quali hanno profili social che ritraggono famiglie e animali.

Cavanna ha affermato che “si può agire violenza anche con le parole” e ha invitato le persone a riconoscere il problema anziché ignorarlo. Ha raccontato che la situazione è esplosa il 25 aprile, dopo una manifestazione a Genova in cui parlava di antifascismo, un tema che non dovrebbe essere divisivo.

Anche Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria, ha denunciato, all’inizio di aprile, di essere stata bersaglio di una campagna d’odio sui social, mostrando insulti e minacce ricevute online e annunciando un’intenzione di denuncia alla Polizia Postale.

Le elezioni comunali a Genova si svolgeranno il 25 e 26 maggio, e il tema dell’odio online e della violenza verbale risulta di estrema attualità nella campagna elettorale.