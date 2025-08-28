Attacchi russi su Kiev, l’Italia conferma il no a missione

Nel vertice di oggi, è stato chiarito che l’Italia non parteciperà a una forza multinazionale in Ucraina. Inoltre, si stanno valutando opzioni di monitoraggio e formazione al di fuori del paese, ma solo dopo una cessazione delle ostilità. La premier Giorgia Meloni ha commentato su X riguardo agli intensi attacchi notturni su Kiev, sottolineando la distinzione tra chi sostiene la pace e chi invece rifiuta il dialogo. Nella notte, droni russi hanno attaccato Kiev, causando 19 morti, inclusi quattro minori.

Il ministero degli Esteri spagnolo ha convocato il rappresentante russo per protestare contro l’attacco a un edificio della delegazione dell’Unione Europea, che ha provocato almeno dieci vittime, tra cui un bambino. Il premier spagnolo, Pedro Sanchez, ha condannato l’attacco come una violazione del diritto internazionale. Nel frattempo, il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha parlato con il presidente ucraino Zelensky, ribadendo l’importanza di mantenere lo slancio diplomatico e l’impegno dell’Onu per affrontare i bisogni umanitari in Ucraina.

Rispondendo agli attacchi, il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha dichiarato che l’Europa sta valutando nuove sanzioni contro la Russia. Il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, ha dichiarato che non ci sarà un incontro imminente tra Zelensky e Putin. I bombardamenti russi continuano a colpire le infrastrutture civili, con dichiarazioni da Mosca che sostenerebbero di attaccare solo obiettivi militari. Il bilancio delle vittime e dei danni in Ucraina continua a crescere, mentre le autorità locali stanno ancora eseguendo operazioni di soccorso.