Attacchi russi e allerta droni: l’Europa si prepara

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dato il via libera all’Ucraina per lanciare attacchi a lungo raggio contro la Russia, come affermato da Keith Kellogg, inviato speciale del presidente, durante un’intervista. Tuttavia, Kellogg ha aggiunto che, in alcune occasioni, il Pentagono non ha autorizzato tali azioni.

Nel frattempo, il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha voluto tranquillizzare gli italiani, affermando che non ci sono segnali di un attacco russo all’Italia e che le difese aeree del Paese sono sempre pronte. Questa rassicurazione arriva dopo un altro allerta per droni nei cieli europei. In Danimarca, il governo ha vietato i voli civili di droni in vista di un importante vertice europeo a Copenaghen, mentre la Marina danese ha dispiegato due fregate per la protezione di siti strategici.

Nel contesto del conflitto, un attacco russo ha causato la morte di almeno quattro persone a Kiev. Le autorità danesi, insieme a forze armate tedesche, stanno mantenendo alta la vigilanza a causa di recenti avvistamenti di droni nei cieli europei. I media riferiscono che la situazione rimane tesissima, con la necessità di monitorare continuamente le attività aeree, in particolare in prossimità di eventi internazionali.