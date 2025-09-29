20.6 C
Roma
lunedì – 29 Settembre 2025
Attualità

Attacchi russi e allerta droni: l’Europa si prepara

Da StraNotizie
Attacchi russi e allerta droni: l’Europa si prepara

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dato il via libera all’Ucraina per lanciare attacchi a lungo raggio contro la Russia, come affermato da Keith Kellogg, inviato speciale del presidente, durante un’intervista. Tuttavia, Kellogg ha aggiunto che, in alcune occasioni, il Pentagono non ha autorizzato tali azioni.

Nel frattempo, il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha voluto tranquillizzare gli italiani, affermando che non ci sono segnali di un attacco russo all’Italia e che le difese aeree del Paese sono sempre pronte. Questa rassicurazione arriva dopo un altro allerta per droni nei cieli europei. In Danimarca, il governo ha vietato i voli civili di droni in vista di un importante vertice europeo a Copenaghen, mentre la Marina danese ha dispiegato due fregate per la protezione di siti strategici.

Nel contesto del conflitto, un attacco russo ha causato la morte di almeno quattro persone a Kiev. Le autorità danesi, insieme a forze armate tedesche, stanno mantenendo alta la vigilanza a causa di recenti avvistamenti di droni nei cieli europei. I media riferiscono che la situazione rimane tesissima, con la necessità di monitorare continuamente le attività aeree, in particolare in prossimità di eventi internazionali.

Articolo precedente
Mps in Mediobanca: strategia e impatti economici in Italia
Articolo successivo
Venezia, glamour e gossip alla Mostra del Cinema 2025
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.