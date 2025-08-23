Attacchi israeliani a Gaza, 4 bambini uccisi a Khan Younis

Nuovi attacchi israeliani hanno colpito Gaza, causando la morte di quattro bambini in un raid aereo a Khan Younis, secondo fonti mediche riportate da Al Jazeera. Le vittime erano rifugiate in tende destinate agli sfollati palestinesi. Il ministero della Salute di Gaza ha comunicato che negli ultimi giorni ci sono stati almeno 71 morti a causa delle operazioni israeliane.

Il ministro della Difesa israeliano, Katz, ha minacciato di distruggere Gaza City se Hamas non libererà gli ostaggi. Il presidente degli Stati Uniti, Trump, ha dichiarato che potrebbero essere meno di 20 gli ostaggi israeliani ancora vivi, in contrasto con le informazioni del coordinatore per gli ostaggi israeliani, Gal Hirsh, che ha confermato che 20 ostaggi sarebbero vivi, di cui due in condizioni gravi.

Un rapporto delle Nazioni Unite accusa Israele di aver causato una carestia a Gaza, mettendo a rischio la vita di 132.000 bambini sotto i 5 anni. Secondo il rapporto, la fame sarebbe utilizzata come arma di guerra da alcuni leader israeliani, configurandosi come un crimine di guerra. Israele ha respinto queste accuse, definendo il rapporto falso e basato su dati forniti da Hamas. Netanyahu ha ribadito che la carestia è stata causata da Hamas, ritenendosi estraneo.