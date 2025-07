Attacchi informatici in Italia: il Sud più colpito delle imprese

La crescente minaccia degli attacchi informatici richiede un’attenzione particolare da parte delle imprese italiane, soprattutto alla luce delle recenti dichiarazioni dei vertici dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Durante un incontro tenutosi giovedì, è stata presentata un’indagine sulle modalità di digitalizzazione e sicurezza delle aziende, evidenziando la necessità di un approccio più robusto contro i cyber attacchi.

Bruno Frattasi, direttore dell’Agenzia, ha sottolineato che le aziende, in particolare quelle medie e grandi, hanno già compiuto progressi significativi in termini di investimenti per la sicurezza informatica, lasciando però le piccole imprese a lottare per recuperare il ritardo. La situazione attuale, con il 36,7% delle imprese italiane colpite da attacchi, si rivela più grave al Sud (40,1%) rispetto al Centro-Nord (35,5%).

Tra le diverse forme di attacco, il phishing risulta essere il più comune, manifestandosi nell’81,8% dei casi, seguito da smishing e malware. Sono emersi anche dati significativi sulle misure di sicurezza adottate, con il 64% delle aziende che dispone di una funzione interna di cybersecurity.

A partire da gennaio 2026, le imprese saranno obbligate a comunicare gli incidenti informatici subiti, contribuendo così a un patrimonio informativo per una risposta nazionale coordinata. Frattasi ha enfatizzato che la resilienza alla minaccia non può essere garantita unilateralmente dal governo, ma richiede un impegno attivo da parte del mondo imprenditoriale per tutelare i propri asset.