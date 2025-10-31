Attacchi informatici in crescita: Cybersecurity in Italia

Nei primi sei mesi del 2025, sono stati registrati 1.795 eventi di cybersicurezza, tra cui attacchi e problemi di privacy, a Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia. Questo numero si confronta con oltre 2.070 attacchi nel 2024. Un dato preoccupante è il rischio per oltre 23.000 telecamere aziendali, accessibili senza autenticazione.

Questi dati sono emersi durante l’evento “Cyber Security 2025. Oltre l’adeguamento normativo: sicurezza e competitività”, organizzato da Assolombarda insieme all’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Questo incontro ha rappresentato un’occasione per discutere l’evoluzione della cybersicurezza dopo l’entrata in vigore del Decreto Legislativo dedicato alla NIS2.

All’inizio dell’evento, Alvise Biffi, Presidente di Assolombarda, e Bruno Frattasi, Direttore Generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, hanno sottolineato l’importanza della sicurezza informatica per il tessuto imprenditoriale italiano, comprese le piccole e medie imprese che operano in filiere critiche. Frattasi ha evidenziato l’impegno dell’Agenzia nello sviluppo della cybersicurezza, in particolare per i sistemi di intelligenza artificiale.

Biffi ha sottolineato che la cybersicurezza è fondamentale per la competitività, evidenziando che l’44% degli attacchi informatici registrati è connesso all’intelligenza artificiale, una percentuale in crescita rispetto all’anno precedente. L’evento ha anche presentato TOOL NIS2, uno strumento volto a supportare le aziende nel potenziare la loro sicurezza digitale.

“Cyber Security 2025” ha visto la partecipazione di esperti del settore e ha fornito un forum di discussione su come migliorare la resilienza digitale attraverso la collaborazione tra imprese, istituzioni e ricercatori, affrontando temi cruciali per il futuro della cybersicurezza.

