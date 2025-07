Attacchi hacker su larga scala: chi è “NoName057”?

Negli ultimi anni, la minaccia degli attacchi informatici ha assunto proporzioni significative, con gruppi di hacker operanti su scala internazionale. Tra questi, “NoName057”, un’organizzazione di stampo filorusso, ha orchestrato migliaia di attacchi mirati a infrastrutture critiche in diversi Paesi europei.

Dal marzo 2022, il gruppo ha colpito siti governativi, istituti bancari, strutture sanitarie, telecomunicazioni e trasporti pubblici. Sono stati emessi cinque mandati di arresto internazionali contro membri chiave del gruppo, di cui due presunti leader. Le indagini, coordinate dalla Procura di Roma e supportate da Eurojust ed Europol, hanno coinvolto anche le autorità di Germania, Stati Uniti, Olanda, Svizzera, Svezia, Francia e Spagna.

Durante queste operazioni, più di 600 server utilizzati dagli hacker sono stati disattivati e alcuni sequestrati. Il gruppo “NoName057” impiegava un’infrastruttura complessa, con un centro di comando in Russia e metodi di anonimizzazione per mascherare le proprie tracce. Utilizzando comunicazioni su Telegram e pagamenti in criptovaluta, allocavano missioni di attacco e distribuivano software per facilitare le operazioni.

Gli attacchi, noti come DDoS (Distributed Denial of Service), miravano a sovraccaricare i servizi bersaglio, compromettendo la loro funzionalità e creando disagi significativi. In Italia, le indagini hanno identificato cinque individui collegati a questi attacchi, che hanno colpito infrastrutture sia nazionali che europee, dimostrando la portata internazionale della minaccia rappresentata da questo gruppo.