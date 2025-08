Attacchi di lupi a Rimini: come difendere animali e bestiame

Negli ultimi mesi, la provincia di Rimini sta registrando un aumento preoccupante degli attacchi dei lupi al bestiame e agli animali domestici. Nel 2025 sono state segnalate oltre dieci aggressioni agli animali da fattoria, con circa venti capi, tra cui ovini e vitelli, predati dai lupi. Davide Fabbri, direttore dell’unità operativa sanità animale dell’Ausl locale, sottolinea che le statistiche sui cani e gatti vittime di lupi sono più complicate da raccogliere, poiché molti attacchi non vengono denunciati e spesso gli animali non vengono ritrovati.

Giampiero Semeraro, esperto di lupi in Emilia Romagna, conferma l’incremento degli attacchi. Di recente, è stato effettuato un sopralluogo dopo un’incursione in cui un agricoltore è stato inseguito dai lupi. Sebbene il numero di lupi nella zona risulti stabile, Semeraro osserva che gli attacchi stanno aumentando poiché i lupi si spostano verso aree più densamente popolate in cerca di cibo, dato il calo della popolazione di cinghiali e caprioli.

Il comportamento umano gioca un ruolo significativo in questo fenomeno. Secondo Semeraro, lasciare animali domestici incustoditi e non gestire correttamente i rifiuti organici può attirare i lupi. La provincia sta proseguendo con campagne di sensibilizzazione rivolte a agricoltori e residenti per promuovere pratiche più sicure e prevenire ulteriori incursioni. Alcuni allevatori hanno già adottato misure come recinzioni per proteggere il proprio bestiame, dimostrando che la prevenzione è possibile.