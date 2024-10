Attacchi di Israele a Unifil in Libano, Meloni trova sostegno da Macron e Sanchez: la dichiarazione comune

Sulle alture di Paphos, a Cipro, si è tenuto il vertice dei 9 Paesi europei del Mediterraneo, il Med9, in un contesto di tensioni crescenti in Medio Oriente, in particolare a Gaza e in Libano. Durante il summit, la presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, ha collaborato con il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez per condannare gli attacchi israeliani alle basi Unifil italiane, sottolineando che questi rappresentano una violazione della Risoluzione ONU 1701. Meloni ha ribadito l’importanza della missione italiana e ha chiesto un cessate il fuoco in Gaza e Libano, nonché il rilascio degli ostaggi israeliani da parte di Hamas.

Macron ha messo in evidenza la necessità di interrompere l’esportazione di armi verso le zone di conflitto e ha avvertito dei pericoli derivanti dall’escalation delle tensioni in Medio Oriente. Sanchez ha concordato sulla necessità di fermare l’invio di armi a Israele, affermando che senza armi non c’è guerra e ha invitato a rivedere l’accordo tra Ue e Israele.

Durante il vertice, Meloni ha anche avuto un incontro bilaterale con il Re Abdullah II di Giordania, discutendo della situazione dei rifugiati siriani e del piano per un “Gaza humanitarian gateway” per facilitare gli aiuti. Meloni ha espresso il sostegno dell’Italia a questo piano e alla collaborazione già in atto.

In un altro incontro, Meloni ha colloquiato con la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, affrontando la crisi mediorientale e il dossier ucraino, così come le questioni migratorie. Meloni ha annunciato l’imminente attuazione di un protocollo d’intesa con l’Albania per gestire i flussi migratori e combattere il traffico di esseri umani. Inoltre, ha richiesto che la Ue passi dalle parole ai fatti riguardo alla competitività, promuovendo settori strategici come l’alta tecnologia e l’agricoltura.

La dichiarazione finale del Med9 ha chiesto un immediato cessate il fuoco lungo la Blue Line tra Israele e Libano e ha confermato il sostegno a Kiev nel conflitto russo-ucraino. Infine, si è deciso che la Slovenia ospiterà il prossimo summit mediterraneo nel 2025, sottolineando l’importanza della cooperazione regionale.